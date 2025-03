Lopinionista.it - Libri aprile 2025: le novità in arrivo in libreria

La primavera porta ottimeeditoriali nelle librerie italiane. Vi segnalo l’uscita di “Il segreto del vecchio signor Nakamura” di Tommaso Scotti, che potrete trovare sugli scaffali della vostrapreferita a partire dal 1°. Un ottimo romanzo che narra la storia del signor Nakamura a Tokio nel 2018, dove sta per essere intervistato da una troupe televisiva, in occasione dell’anniversario del grande furto del 1968. Un evento di cui Nakamura ha un ricordo vivido e ben presente nella sua mente.L’8l’autore Vanni Santoni ci offre una storia d’amore, amicizia e denaro profondamente attuale con il romanzo “Il detective sonnambulo”. Ambientato a Parigi, racconta la storia di Martino scappato dall’Italia per cercare la sua strada nella città dell’amore per eccellenza. Senza uno scopo preciso, vaga senza grandi prospettive fino a quando incontra Johanna, una bellissima donna.