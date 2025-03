Ilgiornale.it - Li rimprovera in auto e lo massacrano di botte, fermati due fratelli a Partinico

Leggi su Ilgiornale.it

La lite forse per motivi di precedenza, poi il brutale pestaggio e il malore in ospedale, forse per emorragia interna. I duesi sono costituiti e sono accusati di omicidio preterintenzionale