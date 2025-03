Casertanews.it - "L'Europa unita per affrontare le sfide del futuro"

Leggi su Casertanews.it

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione dell'amico e collega Antonio Graziano sull', con un particolare riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini come avvenuto per la Terra dei Fuochi.L'di oggi non basta più. La sua struttura prevalentemente economica, più che politica.