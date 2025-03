Notizie.com - L’Europa si prepara alla difesa (e mai alla guerra): numeri, aziende e protagonisti del riarmo continentale

Leggi su Notizie.com

Sullaeuropea, ormai è fuor di dubbio, si sta giocando una partita importante. Così come non c’è dubbio che, quando si tratta di corsa agli armamenti, passare dalle parole ai fatti è un attimo.si(e mai):del(CANVA FOTO) – Notizie.comDel resto, la palese instabilità geopolitica la fa da padrone e monopolizza le agende istituzionali. E, per la buona pace della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è chiaro. Il piano per lanon significa solo armi, c’è molto di più.Ma uno dei primissimi effetti dell’ex programma ReArm, oggi Readiness, grazie ad un cambio nome voluto in primis dpremier italiana Giorgia Meloni, sta nel gran fermento che ruota attorno ai settori della costruzione delle tecnologie per la(mai per l’offesa, a proposito di nomi e termini).