Lettera dei giovani ricercatori al ministro Bernini | Non vediamo un futuro

«Le scriviamo questasapendo di essere solo una piccola parte deiitaliani sinceramente preoccupati non solo per il propriolavorativo, ma anche per quello di tutta la ricerca pubblica nel nostro Paese». Questo l’inizio dellaaperta scritta da diecie dottorandi e indirizzata aldell’Università e della Ricerca, Anna Maria. Pubblicata sul sito di Scienzainrete, accende un riflettore sui nuovi Contratti di Ricerca introdotti dalla legge n.79 del 2022, che ha sostituito gli Assegni di Ricerca. «Appaiono pensati soprattutto perche hanno già potuto costruirsi un curriculum scientifico competitivo, e per questo rischiano di tagliare fuori i più», affermano. «I neo-dottorati si troveranno costretti a competere per lo stesso contratto conaventi anni di esperienza alle spalle.