Lettera aperta vescovo Caserta | Scongiurare licenziamenti Jabil

Tempo di lettura: 2 minuti“Per risolvere queste crisi occorre mettersi insieme, governo centrale, locale, imprenditori e sindacati e trovare strade percorribili che scongiurino il licenziamento di lavoratori e salvino famiglie dalla disperazione. Auspico che il passaggio daalla società Tme a partecipazione statale, susciti in tutte le parti coinvolte – in primis nel governo ma anche nella nuova proprietà – la decisione di assumere un impegno solenne nei confronti di questo territorio e della sua gente perché non si ripetano gli errori del passato. Sarebbe per tutti noi una sconfitta immorale in una terra dove fino a qualche anno fa c’erano Olivetti, Siemens, Alcatel e tutto l’indotto che accompagnava queste grandi aziende”. Lo scrive, in unaindirizzata alle istituzioni e agli imprenditori, ildinonché di Capua, Pietro Lagnese, intervenendo sulla vertenza della fabbricana.