L'Eternauta | Netflix e l'apocalisse nel trailer della serie

Il colosso dello streamingha svelato quest’oggi ildi, lasci-fi ispirata al famoso fumetto di Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López.Tra i progetti internazionali più interessanti in arrivo in piattaforma quest’anno,metterà in scena ciò che accade alla popolazione dopo che alcuni eventi apocalittici iniziano a susseguirsi sulla Terra. Lacreata da Bruno Stagnaro esordirà sua partire dal 30 aprile di quest’anno.La sinossi ufficiale direcita: una notte d’estate Buenos Aires viene investita da una misteriosa nevicata mortale, che spazza via la maggior partepopolazione. Juan Salvo e i suoi amici iniziano una lotta disperata per la sopravvivenza, che si farà ancora più ardua quando diventerà chiaro che la tempesta di neve tossica è stata solo il primo attacco di un esercito alieno che sta per invadere la Terra.