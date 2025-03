L’estate nei tuoi occhi | le prime immagini della terza stagione

Leggi su Cinefilos.it

nei: leVideo ha alzato le temperature rivelando lee ultimadinei. La serie Original tornerà a Cousins Beach il prossimo luglio con unadi 11 episodi e sarà disponibile in esclusiva suVideo in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.Al timonedeneitroviamo le showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka e Karen Rosenfelt sono executive producerserie, insieme a Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip. La serie è una coproduzione di Amazon MGM Studios e wiip. 1 di 8 Courtesy ofVideo Courtesy ofVideo Courtesy ofVideo Courtesy ofVideo Courtesy ofVideo Courtesy ofVideo Courtesy ofVideo Courtesy ofVideo Basato sulla trilogia di libri best-seller firmata da Jenny Han, la serie drama targataVideo è diventata un fenomeno culturale e ha catturato i cuori dei fan di tutto il mondo.