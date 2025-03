Formiche.net - L’esercitazione Mare Aperto è cruciale per il Mediterraneo (e per l’Italia)

È iniziata ufficialmente “25”, la principale esercitazione marittima della Difesa italiana e tra le più rilevanti dell’intero fronte meridionale dell’Alleanza Atlantica. Per tre settimane, oltre 6.000 militari provenienti da otto Paesi Nato opereranno principalmente nelle acque della Sardegna, con i poligoni di Teulada, Capo Frasca e Quirra-Perdasdefogu come luoghi chiave dell’operazione. Più di 120 mezzi coinvolti – tra navi, sommergibili, aerei, elicotteri e sistemi non pilotati di superficie e subacquei – affiancati da osservatori di 21 marine estere., pianificata e condotta dalla Marina Militare, coinvolge anche assetti dell’Esercito, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, in un contesto di addestramento congiunto ad alta intensità.