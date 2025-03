Thesocialpost.it - “L’Eredità”, vincita record: chi è il campione Gabriele Paolini

Una serata indimenticabile ha segnato il programma più longevo della televisione italiana,. Dopo settimane di prove intense e momenti di suspense, il concorrenteha conquistato un posto d’onore nell’albo d’oro del quiz show di Rai 1, condotto da Marco Liorni. La sua abilità nel ragionamento e la freddezza in situazioni di alta pressione lo hanno portato alla vittoria. Scopriamo di più su di lui.Il 30 marzo, durante una puntata speciale deha raggiunto un traguardo straordinario. Con una performance impeccabile alla “Ghigliottina”, ha mantenuto intatto un montepremi di 200mila euro, senza commettere alcun errore. Un risultato che acquista ancora più valore considerando che in precedenza era stato a un passo dal successo, mancando però la parola decisiva per un soffio.