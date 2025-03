Leonardo Pieraccioni l’aneddoto su Roberto Vecchioni | Da piccolo gli scrissi una lettera…

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo l'intervista dia Domenica In, andata in onda ieri domenica 30 marzo,ha condiviso sul suo profilo Instagram un ricordo di molti anni fa legato al cantautore, di quando i due si incontrano per la prima volta grazie a una lettera scritta dall'attore toscano e indirizzata proprio a .