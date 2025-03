Quotidiano.net - LEGO Super Mario Bowser: per veri appassionati e collezionisti, uno sconto da non perdere

Leggi su Quotidiano.net

Se sei un vero fan die hai sempre sognato di portare il miticonella tua collezione, preparati:Il Potente(71411) è qui per conquistarti, e oggi ti costa solamente 219,99€ al posto degli originali 270€. Con questo kit di modellismo per adulti, potrai costruire il leggendario re dei Koopa in tutta la sua maestosità, grazie a un design snodabile che lo rende incredibilmente realistico. AcquistainUnda costruire e ammirare. E che è anche flessibile Dimentica i soliti mattoncini: questo setè un vero capolavoro. Il Potenteè snodabile, con testa, braccia e dita articolate, così potrai posizionarlo in pose epiche e ricreare le sue mosse più iconiche. Ma non è tutto: il personaggio è dotato di una base da battaglia, perfetta per metterlo in scena come il boss finale che tutti amiamo odiare.