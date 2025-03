Quotidiano.net - L’economia s’impara gratis al campo estivo

EFFE SUMMER CAMP 2025, il primogratuito dedicato all’educazione finanziaria e all’imprenditoria femminile, quest’anno si svolgerà in due sedi, Milano e Bari, con 60 posti per sede, riservati a studentesse di qualunque scuola superiore, nate tra il 2007 e il 2009. Le due settimane di formazione si svolgeranno all’Università di Milano-Bicocca, dal 9 al 14 giugno e all’Università di Bari, dall’1 al 5 settembre. Il Summer Camp è riconosciuto come Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e, forte dei dati del monitoraggio dell’anno scorso, quest’anno includerà anche un modulo sul public speaking. Le iscrizioni all’Effe Summer Camp a Milano sono aperte fino a venerdì 11 aprile. Le candidature delle studentesse interessate (nate nel 2007, 2008 o 2009) potranno pervenire unicamente tramite referente scolastico Pcto/Orientamento: per Milano, attraverso la compilazione del form d’iscrizione alla pagina https://obiettivof.