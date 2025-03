Romatoday.it - Leccesi tentano l'assalto ai tifosi ospiti: denunciato un tifoso romanista. In manette un salentino

Leggi su Romatoday.it

Un arresto fra idel Lecce e una denuncia fra i romanisti. È quanto predisposto dalla questura di Lecce dopo che alcunisalentini hanno provato ad assaltare i giallorossi arrivati in trasferta allo stadio Via del Mare in occasione dell'incontro giocato sabato scorso in Puglia. Poco.