Lecce | I Mastri Stasera

Di seguito il comunicato:Dopo l’anteprima in concorso al Bif&st di Bari, lunedì 31 marzo alle 19:00 (info e biglietti al dbdessai.18tickets.it) al Db D’Essai di, la rassegna Nel frattempo, promossa dall’associazione Diffondiamo idee di valore, in collaborazione con Uasc e Coolclub, che anticipa il festival Conversazioni sul futuro, ospita la presentazione del documentario “I“, nuovo lavoro di Daniele De Michele. Il regista salentino – che dopo la proiezione dialogherà con il giornalista Pierpaolo Lala e la direttrice artistica Gabriella Morelli – continua a studiare il patrimonio materiale e immateriale italiano attraverso un approccio antropologico.Dopo il cibo, De Michele ha perlustrato l’Italia per dieci anni alla ricerca di artigiani sparsi nella penisola, raccontando la loro strenua resistenza allo spirito del tempo che li vorrebbe prossimi all’estinzione.