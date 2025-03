Ilgiorno.it - Le Trottoir, il caso in Tribunale. Cause, debiti e spazi ancora vuoti: "Resta vivo il sogno di riaprire"

di Andrea GianniMILANOIlquello di "riuscire a" Le, anche in un altroo, riaccendendo le luci di un luogo simbolo delle notti milanesi. Il presente, per Michelle Vasseur, anima del locale in piazza XXIV maggio diventato celebre per aver ospitato artisti e scrittori illustri, tra cui Andrea G. Pinketts, chiuso lo scorso 30 gennaio dopo 32 anni di attività, è segnato dalla "tristezza" nel vedere lo stato dell’ex casello daziale. "È vuoto, abbandonato e lasciato andare – racconta –. Dove prima c’erano musica, parole e allegriano solo topi e fantasmi". Il cancello, tra i passanti della domenica pomeriggio, è chiuso con un lucchetto.no, come tracce del passato, la storica insegna e, all’interno, divanetti rossi, scatoloni, piatti impilati e bicchieri a testa in giù vicino al bancone del bar.