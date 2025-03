Le trame delle puntate di Tradimento su Canale 5 | dal 31 marzo al 4 aprile

Leggi su Serietvinpillole.it

Ledi “” su5: dal 31al 4racconta la storia della famiglia Yenersoy, che all’apparenza sembra perfetta, ma nasconde segreti sorprendenti. Gli episodi sono disponibili oltre che su5 anche su Mediaset Infinity Le anticipazionidi “”, la serie tv turca che racconta la storia di una famiglia all’apparenza perfetta, in onda su5 da lunedì 31a domenica 6alle 14.10 e con un appuntamento speciale in prima serata venerdì 4.Lunedì 31Tolga si reca in ospedale per far visita a Oylum, ma quando la vede insieme a Behram, decide di andarsene e raggiungere Selin. Il video dell’incendio del taxi, in cui Oylum è rimasta coinvolta, diventa virale. Dopo averlo visto, Tolga cambia idea e torna da Oylum, ma lei lo respinge, confermando il suo amore per Behram e chiedendogli di non cercarla più.