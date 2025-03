Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 31 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di312025. Ariete Avete energie mentali, ispirazione, facilitazioni - concluderete il vostro ondeggiantecon ottimi risultati. Le difficoltà che potreste incontrare il 4 e il 5, sono quelle di tutti, causate da forze economiche e sociali che voi non potete controllare. Ma il vostro futuro è lassù, in cima a quella immaginaria montagna del successo, che dovete continuare a scalare. Voi siete il maschio della pecora, le altezze non vi fanno paura. Siete pure innamorati, che volete di più? Toro Ancora Luna nel segno, profumata delle essenze afrodisiache di Marte e Venere, se non avete ancora nessuno l'amore arriverà e travolgerà tutto! Proposte di matrimonio da accettare o da fare senza troppe lungaggini, la nuova stagione di compleanno deve trovarvi felici.