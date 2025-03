Anteprima24.it - Le radici per il futuro: piantati 100 abeti con ‘Adotta l’alberello’

Tempo di lettura: 3 minutiOgni albero piantato è un respiro in più per la comunità. Questo il messaggio che accompagna dal mese di dicembre l’iniziativa Adotta l’Alberello, promossa da Cava Energia. Partita nel periodo natalizio, l’iniziativa ha già permesso la piantumazione di oltre 100in diverse aree verdi del territorio, contribuendo alla creazione di un ambiente più sostenibile.I primi 25sono stati messi a dimora nel mese di febbraio con il coinvolgimento attivo degli studenti della S.I.S. School of International Studies e della comunità di San Vito, sensibilizzando le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente. Un’azione concreta per il ripristino del verde pubblico e la salvaguardia del patrimonio naturale.Nel corso dello stesso mese, il progetto ha proseguito il suo cammino grazie al supporto di due associazioni locali, Alema e le Onlus Il germoglio e Dopo di Noi, che hanno contribuito alla piantumazione di ulteriori alberelli nella splendida località di San Liberatore.