Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 31 marzo 2025

Avvio in calo per Piazza Affari, che cede lo 0,77% a 38.440 punti. Lotra Btp italiani e Bund tedeschi apre in rialzo a 114 punti base.Lediin tempo reale9.20 – L’Europa apre in calo con i dazi, Francoforte -0,93%Avvio negativo per le Borse europee, spaventate per gli effetti che i dazi Usa potrebbero avere sull’economia. Francoforte cede lo 0,93%, Parigi lo 0,84%, Londra lo 0,78%.9.07 – Avvio in calo per Milano: -0,77%Milano apre in calo: -0,77%. L’indice Ftse Mib scende a 38.440 punti.8.55 – Borse asiatiche a picco per i dazi, Tokyo -4,05%La paura per i dazi Usa affonda le Borse di Asia e Pacifico. A Tokyo il listino di riferimento Nikkei si assesta sui minimi da settembre: -4,05%. Taiwan -4,2%, Seul -3%, Sydney -1,7%, Hong Kong -1,6%, Shanghai -1,6% e Shenzhen -0,8%.