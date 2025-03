Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

31 marzo 2025 - Prime proiezioni musicali verso l'estate, con la nuova playlist di. 1. Alvaro Soler – “Con calma” La primavera prende vigore e brio con la nuova hit in pieno stile spagnolo come Alvaro Soler ci ha abituato. Ritorna con questo brano a farci ballare ed immaginare di essere sulle Ramblas di Barcellona o nella Granvia di Madrid.2. Tananai – “Alibi” Si chiama Alibi la nuova canzone di Tananai pubblicata il 21 marzo. Per il cantautore è l'esordio musicale del 2025 e il brano sarà anche la colonna sonora del film "L’amore, in teoria" film di Luca Lucini.3. Guè feat. Stadio – “Meravigliosa” La intro di “Acqua e sapone” ci riporta negli anni 80. Il brano iconico degli Stadio è intervallato dalle barre di Guè e tutto è ben mixato come il miglior cocktail musicale attualmente in circolazione.