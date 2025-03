Metropolitanmagazine.it - Le perle faranno il loro grande ritorno nel 2025: le inspo perfette per la primavera

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lehanno sempre avuto un posto speciale nel mondo della moda, sinonimo di raffinatezza e tradizione. Ma lasegna una svolta sorprendente: il classico gioiello si libera dall’aura rigorosa e sofisticata per trasformarsi in un dettaglio versatile e creativo. Dalle passerelle agli accessori, fino all’abbigliamento, lestanno vivendo una vera e propria rivoluzione stilistica, abbracciando estetiche contemporanee e abbinamenti inediti.Letornano in trend per la: dalle icone del passato alle tendenze di oggiL’uso dellecome simbolo di eleganza risale a secoli fa, con regine ed imperatrici che le sfoggiavano per sottolineare ilstatus. Basti pensare a Maria Antonietta, che le intrecciava tra i capelli, o alla celebre collana didi tre fili di Elisabetta II.