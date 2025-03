Lapresse.it - Le Pen, Vannacci: “Fatta fuori candidata più votata e contro establishment”

“Non ho mai criticato le magistrature e le sentenze, perché credo nelle istituzioni e nella giustizia, ma che prima in Romania e poi in Francia si faccianoi candidati più votati e, guarda caso, che sono contrari a un certo, fa riflettere molto”. Lo dice l’eurodeputato della Lega Roberto, commentando a LaPresse la sentenza del tribunale di Parigi che riguarda la leader del Rassemblement national Marine Le Pen, giudicata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici. “Continuo a combattere per un futuro in cui il popolo continui e torni a essere sovrano”, aggiunge