Le Pen condannata e ineleggibile, le reazioni da Orban a Salvini fino al Cremlino

Marine Le Pen è stataa quattro anni di reclusione – di cui due sospesi – e a cinque di ineleggibilità con effetto immediato per il caso dei finti assistenti del Rassemblement National al Parlamento europeo tra il 2004 e il 2016 (quando il partito si chiamava ancora Front National). Numerose leindignate da parte degli alleati della destra europea (e non solo) appena dopo la sentenza.Daimmediato sostegno all’alleata Le Pen: «Je suis Marine»Viktorha scritto su X: «Je suis Marine», esprimendo solidarietà all’alleata dei Patrioti europei.Je suis Marine! @MLPofficiel— Orbán Viktor (@PMViktor) March 31, 2025: «Quella contro Le Pen è una dichiarazione di guerra di Bruxelles»Non poteva mancare il sostegno di Matteo, leader della Lega che in passato ha ospitato Le Pen a Pontida.