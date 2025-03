Ilfattoquotidiano.it - Le parole di Itamar, obiettore di coscienza israeliano, dopo 197 giorni di carcere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Greenberg è undidi 18 anni, incarcerato ripetutamente e condannato a cinque pene consecutive per un totale di quasi 200nella prigione militare di Neve Tzedek, nel centro di Israele, per aver rifiutato di arruolarsi nell’esercitoessere stato chiamato al servizio militare obbligatorio. Lascio a lui la parola affinché racconti perché ha scelto di non prestare servizio.Sono un attivista di 18 anni per la riconciliazione, l’uguaglianza e la giustizia. Due settimane fa sono stato scarcerato dalla prigione militare israelianaaver scontato 197per essermi rifiutato di arruolarmi nell’esercito.Sono nato in una famiglia haredi ultraortodossa a Bnei Brak. La comunità haredi in Israele, che costituisce il 14 per cento della popolazione, è un ambiente chiuso.