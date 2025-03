Amica.it - Le parole di Anna, premiata come donna italiana dell’anno ai Billboards Music Awards

Dalla Spezia a Los Angeles, tra le mani uno dei premi più prestigiosi del mondo dellaa, a soli 21 anni: la rapperè la Italy’s Global Woman of The Year ai Billboard Women in2025, riconoscimenti assegnati il 29 marzo a Los Angeles.è l’artistacon più copie vendute nel 2024Oltre 2 milioni e 300 mila follower su Instagram e 2 milioni e 900 mila follower su TikTok,è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 nella classifica ufficiale in Italia (Fimi/Gfk). L’album Vera Baddie, il primo in studio, è stato certificato triplo disco di platino ed è anche l’album rimasto più a lungo in prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista.«È un onore essere qui per ritirare questo premio. Quando ho iniziato cinque anni fa non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi qui.