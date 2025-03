Lanazione.it - Le parole ai cittadini: "Fare un passo in avanti avendo chiara la meta"

"Siamo chiamati auninla, camminando insieme con il bene comune. Si può, ognuno con i suoi percorsi, la fatica non è fallimento negli ambiti e negli orizzonti personali e comunitari a cui crediamo. Grazie per questo inizio e grazie per la vostra accoglienza". Si è rivolto così il vescovo Bernardino Giordano dall’ingresso del Duomo alle centinaia diaccorsi per conoscerlo, abbracciarlo, stringergli la mano, salutarlo e soprattutto dargli il ’benvenuto’. La prima tappa era stata però la parrocchia di Roselle, poi la sosta in ospedale (passando anche in Pediatria a salutare i piccoli pazienti), successivamente tappa nel carcere, prima dell’entrata da Porta Corsica per arrivare al Duomo. Non è passato inosservato lo striscione che scendeva dalle mura medicee con scritto ’Benvenuto Vescovo Berna’.