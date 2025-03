Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Pomeriggio nero per Mignanelli, Haoudi ritarda la manovra

MENEGHETTI 5,5. Sul gol è in controtempo: forse mal piazzato, resta immobile come già a Pineto. Nel finale evita la sconfitta, anche se poi si scopre che Noce calcia in offside. 4 a Galeotti, per inciso: non si lascia la porta per bisticciare con un ragazzino. CALAPAI 6. Meglio di altre volte, anche se ogni tanto pasticcia. BRUSCAGIN 5,5. Un pateracchio conper poco non costa il gol. NADOR 5,5. Nel finale rischia il rosso per evitare un gol, ma è il 93’ ed è meglio che perdere. Meno male di altre volte, anche se la paura genera errori.4,5.sbagliato. Si fa battere dal lungo Franzolini sul gol e crossa malaccio. D’ORAZIO 5. Torna mezz’ala a tre ma gira a vuoto. Si fa rintuzzare un contropiede. RADREZZA 6,5. Ancora tra i migliori per continuità in regìa e anche per "tigna".