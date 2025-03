Bergamonews.it - Le nuove sfide dei brand di lusso: “Circolarità e sostenibilità, il futuro passa dalle tecnologie”

Gabriele Murtas compirà 30 anni tra poche settimane, ma il suo curriculum appare quello di un navigato studioso affermato su scala internazionale. Nato e cresciuto a Seriate, il giovane ricercatore dell’Università di Bergamo è il terzo protagonista della rubrica “Il vivaio della ricerca”.Suo padre arrivò casualmente in Bergamasca dalla Sardegna per motivi lavorativi: non se n’è più andato e ha radicato la sua famiglia sul territorio orobico. “Mi è sempre piaciuto pensare che la vita accade – confida Murtas -. Il dottorato, ad esempio, è entrato nel mio percorso per pura serendipity”. Dopo la laurea triennale in Economia e la magistrale in Management con specializzazione nelle strategie di marketing deidi, è stato il professor Giuseppe Pedeliento a proporgli di continuare gli studi accademici seguendo l’evoluzione del settore fashion.