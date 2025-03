Quifinanza.it - Le migliori azioni da comprare ad aprile 2025, cosa dicono le previsioni

Con un mercato finanziario in costante evoluzione, il mese dipresenta diverse opportunità di investimento. In un contesto però caratterizzato anche da diverse incertezze economiche, individuare lesu cui puntare diventa fondamentale per ottimizzare i rendimenti e ridurre i rischi.Due categorie di titoli emergono come particolarmente interessanti:lesottovalutate, in ribasso ma con potenziale;leappartenenti a settori resilienti come i servizi domestici e il software.Analizziamo insieme leopportunità secondo le ultime analisi di mercato.Lesottovalutate da acquistare adEcco 5 titoli al ribasso che secondo gli analisti risultano particolarmente interessanti per:Barrick Gold Corporation (Gold) – $32,56;Chord Energy Corporation (Chrd) – $6,66;Civitas Resources, Inc.