Tg24.sky.it - Le foto delle Tesla bruciate dopo l'incendio in concessionaria a Roma: 17 auto distrutte

Indagini in corso per capire l'origine del devastante rogo che ha interessato un rivenditore in via Serracapriola, in zona Torrenova, nel quadrante est della Capitale. Non si esclude nessuna pista. Intanto il fondatore Elon Musk, rispondendo ad un utente su X, parla di "terrorismo"