Le citte amaranto vanno ko all’ultimo respiro

RES ROMA1AREZZO0 RES ROMA: Zaghini, Pezzotti, Liberati, Varriale, Boldrini A., Palombi (Iannazzo 90’), Verrino (Clemente 82’), Pezzi (Boldrini S. 65’), Montesi (Nash 65’), Giatras, Ikeguchi, Zaghini All. Cristalli AREZZO: Verano, Tuteri, Licco, Lunghi (Torres 86’), Prinzivalli, Lorieri (Taddei 46’), Toomey (Bruni 59’), Blasoni, Martino (Orsenigo 86’), Fortunati (Carcassi 46’), Razzolini All. Leoni Arbitro: Marchini di Ancona Rete: 88’ Nash ROMA – Una rete nei minuti finali di Nash condanna l’Arezzo alla sconfitta sul campo della Res Roma. Le capitoline passano con il minimo scarto proprio sui titoli di coda della partita. Per ledi Ilaria Leoni (nella foto) un altro pomeriggio amaro e seconda sconfitta consecutiva dopo quella della scorsa settimana ad opera del Cesena. Un ko che non inficia la situazione in classica che vede le aretine salve da tempo.