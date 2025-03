Formiche.net - Le banche cinesi sono a corto di soldi e battono cassa al mercato

A pochi giorni dall’incontro dei vertici del Dragone, Xi Jinping incluso, con alcune delle principali multinazionali straniere, soprattutto con base negli Stati Uniti e in Europa, in Cina parte l’operazione ricapitalizzazione. Con le grandi, quelle a controllo statale e dunque in mano al partito, pronte ad aprire la caccia grossa alla liquidità necessaria a irrobustirne i patrimoni e a sostenere gli investimenti messi in cantiere dall’ultimo Congresso del Popolo.Anni di crisi del mattone, insolvenze a vari livelli, consumi anemici e piccoli istituti periferici saltati per aria, hanno infatti indebolito il sistema bancario cinese. Il quale, per giunta, è ora chiamato a farsi motore di quella crescita finora latitante. E dunque, nuovi prestiti al sistema. Per fare tutto questo, rimettere in sesto il capitale e caricare nuovi bazooka, ben quattro delle più grandistataliprevedono un totale di 72 miliardi di dollari in collocamenti privati.