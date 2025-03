Le altre sfuriate di Romano Prodi | l’insulto al barista e il buffetto al giornalista

Leggi su Open.online

Non solo Lavinia Orefici. Lo Stato delle cose stasera presenterà in prima serata su Rai3 «nuove immagini esclusive» su liti e scatti di rabbia di. E intanto La Verità le anticipa. Partendo da una scena che ha avuto luogo in un bar.entra con la moglie Flavia Franzoni (nel frattempo deceduta) e ilfa una battuta. Il professore reagisce male. Mentre il cameriere sarà oggi ospite del programma di Massimo Giletti. E intanto racconta di aver solo fatto un commento sulla «deriva» della politica.Lo scontro verbalenel filmato reagisce urlandogli «Stronzo!». Poi c’è un episodio che risale al 2014. Stavolta c’è un. Lui fa una domanda egli tira le guance. All’epoca l’episodio passò sottotraccia. Intanto Angelo Dieni, consigliere del Pd al Comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna, in un commento su Facebook, ha definito laLavinia Orefici come «una cretina» e che«non doveva tirarle i capelli», bensì «doveva darle un calcio ben assestato negli stinchi».