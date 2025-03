Gamberorosso.it - Le 10 migliori colombe artigianali 2025, firmate dalle pasticcerie emergenti

Per il contest delleci siamo focalizzati sulle realtà giovani ed, senza paletti di categoria: pasticcieri, innanzitutto, ma anche fornai, pizzaioli, chef e gelatieri. Una selezione di 22 artigiani scelti in collaborazione con le colleghe curatrici di guide del Gambero Rosso: Marina Savoia (e bar), Annalisa Zordan (panettieri, gelaterie, ristoranti in tandem con Valentina Marino), Pina Sozio (pizzerie).L’analisi delle 22concorrenti e delle 10 entrate in classifica conferma che il mondo dei grandi lievitati delle feste non è più monopolio dei pasticcieri, ma un settore trasversale dove nell’ultimo decennio sono entrati professionisti legati alle lievitazioni – fornai, pizzaioli – o esperti di arte bianca che lavorano in gelaterie, nella ristorazione e in gastronomie con cucina.