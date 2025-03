Gamberorosso.it - Le 10 migliori colombe artigianali 2025 di lievitisti emergenti

Per il contest delleci siamo focalizzati sulle realtà giovani ed, senza paletti di categoria: pasticcieri, innanzitutto, ma anche fornai, pizzaioli, chef e gelatieri. Una selezione trasversale di 22 artigiani scelti in collaborazione con le colleghe curatrici di guide del Gambero Rosso: Marina Savoia (pasticcerie e bar), Annalisa Zordan (panettieri, gelaterie, ristoranti in tandem con Valentina Marino), Pina Sozio (pizzerie).I lievitati pasquali sono stati assaggiati alla cieca e valutati al Gambero Rosso Academy di Roma da un panel composto soprattutto da professionisti dell'arte bianca: Monia Achille (pasticciera e cioccolatiera di Isanti, Corchiano, Viterbo) e Arcangelo Patrizi (pasticcere dell’omonimo laboratorio di dolci a Fiumicino, Roma). Della redazione ha partecipato Mara Nocilla (giornalista ed esperta di food).