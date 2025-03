Sololaroma.it - Lazio-Torino Streaming Gratis: dove vedere il Monday Night di Serie A in Diretta Live

Siamo giunti all’ultima partita della trentesima giornata diA. Alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma, è previsto il calcio d’inizio del match tra, due squadre che stanno vivendo due momenti ben differenti. L’andamento diLaè reduce dal pesante ko per 5-0 in casa del Bologna, che ha fatto vivere una pausa per le Nazionali decisamente travagliata, con addirittura voci sorprendenti di un Baroni messo in discussione. Nelle ultime cinque partite diA è arrivata solo una vittoria, con anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter e l’approdo ai quarti di Europa League con la vittoria sul Viktoria Plzen. Con i risultati di giornata, la squadra è scivolata al 7° posto, e serve cambiare marcia per coltivare l’obiettivo Champions.