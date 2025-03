Calcionews24.com - Lazio Torino LIVE 1-0: Marusic porta avanti Baroni!

Leggi su Calcionews24.com

Allo Stadio Olimpico il match valido per la 30ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaCi siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mura dello Stadio Olimpico va in scena la gara tra, appuntamento di chiusura della giornata numero .