Calciomercato.it - Lazio-Torino, Baroni è una furia con la squadra: “Sono inca..ato come una bestia!”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico biancoceleste in conferenza stampa dopo l’amarissimo pareggio in casa con i granata che complica la corsa Champions(LaPresse) – calciomercato.itLanon sa più vincere. Ladinon va oltre il pareggio all’Olimpico contro il, complicando in maniera importante le proprie chances di arrivare in Champions o a un piazzamento europeo.In conferenza stampa le parole di un arrabbiatissimo Marco:I fischi che sensazioni le lasciano?giusti? “comprensibili, è tanto che non vinciamo in casa. E noi non facciamo completamente tutto. Non si può prendere questo gol. Punto. Poi delle altre cose parliamo 8 giorni, ma iozzatouna. Nel primo tempo abbiamo creato occasioni, poi abbiamo aperto la partita. Ma non si può prendere questo gol.