Lazio Torino 1-1 i biancocelesti superano la Fiorentina e agganciano la Roma | decidono i gol di Marusic e Gineitis La classifica aggiornata in Serie A

di Redazione1-1, la squadra di Baroni impatta all'Olimpico con il: arispondeFinisce 1-1 tra. La formazione di Baroni ha disputato un ottimo primo tempo, mettendo inizialmente in difficoltà ilcon le azioni offensive di Pedro e Zaccagni. Nella seconda frazione di gioco, laè passata in vantaggio grazie a un magnifico gol di. Tuttavia, ilha mantenuto la calma; Vanoli ha effettuato delle variazioni e i granata hanno iniziato a spingere, riuscendo a segnare il gol del pareggio con, appena entrato in campo, grazie a un assist di Biraghi. Con questo risultato laha superato lae ha raggiunto la, arrivando a 52 punti.Inter 67 (30)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)52 (30)52 (30)51 (30)Milan 47 (30)Udinese 40 (30)39 (30)Genoa 35 (30)Como 30 (30)Verona 29 (29)Cagliari 29 (30)Lecce 25 (30)Parma 25 (29)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (30)