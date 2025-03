Sololaroma.it - Lazio-Torino 1-1, Gineitis risponde a Marusic: i biancocelesti agganciano la Roma

Il Monday Night della trentesima giornata di Serie A trasi chiude con il risultato di 1-1. Accade tutto nella ripresa: iaprono le marcature con la splendida rete di, mentre i granata rispondono a dieci dalla fine con il mancino di. La squadra di Baroni aggancia laa 52 punti in classifica, mentre la formazione di Vanoli si porta a -1 dal decimo posto. Primo tempoLaprova a fare la partita, ma la difesa delè molto ben organizzata e attenta. La prima occasione del match arriva al 13?, cross dalla destra di Isaksen sul secondo palo dove Zaccagni calcia di prima intenzione, trovando la risposta di Milinkovic-Savic. Poco dopo il portiere dei granata sbaglia un controllo fuori area con Pedro che gliela porta via ed entra in area, ma al momento della conclusione viene murato dallo stesso Milikovic, che si frappone tra palla e porta, mentre Isaksen sulla ribattuta calcia al lato.