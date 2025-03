Sport.quotidiano.net - Lazio-Torino 1-1, altra frenata europea per i biancocelesti

Roma, 31 marzo 2025 - La velocità del treno per l'Europa non consente più passi falsi: lo sa bene la, che dopo un primo tempo senza grosse emozioni sblocca la contesa con Marusic, facendo esplodere un Olimpico che si gelerà quando Gineitis, una delle mosse vincenti dalla panchina di Vanoli, pareggerà i conti. E sarà il colpo che deciderà la contesa, con ia frenare ancora dopo il tonfo di Bologna e i granata a regalarsi un buon punto. La banda Baroni resta così al momento fuori dalle posizioni buone per un posto al sole, vedendo in particolare il treno Champions League allontanarsi forse definitivamente proprio sul più bello. Non senza rimpianti per il piattone di destro con cui Guendouzi è andato a un soffio dal raddoppio appunto poco prima del definitivo e amarissimo 1-1.