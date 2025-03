Inter-news.it - Lazio beffata all’Olimpico contro il Torino! Solo un pareggio

Lanon riesce a tenere il vantaggio maturato nel secondo tempoil: la partita dello Stadio Olimpico finisce con il risultato di 1-1. BEFFA – Allanon basta il vantaggio della ripresa, ilnon molla e riprende la partita sul risultato di 1-1. Partita molto equilibrata allo Stadio Olimpico in cui ad avere le più grandi occasioni però è la squadra biancoceleste. Gustav Isaksen ha mostrato tutte le potenzialità del suo repertorio, ma l’assenza di Taty Castellanos continua a pesare nell’economia del reparto offensivo di Marco Baroni. La coppia Boulaye Dia-Pedro non funzione come dovrebbe e i gol non arrivano fino all’inizio del secondo tempo. Su una sponda perfetta di Pedro Adam Marusic tira a giro dai 20 metri e manda il pallone all’angolino. Al minuto 83 arriva però la sorpresa di serata: sovrapposizione di Cristiano Biraghi, cross arretrato e gol di Gineitis valevole per l’1-1 finale.