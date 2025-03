Sport.quotidiano.net - L’avversario. Bucchi, otto gare senza pareggi. Cutolo: "Cancellare l’andata»

Per l’Arezzo è stato un turno di sosta forzata, visto il rinvio della gara che era in programma a Pescara. Uno stop che(subentrato a febbraio) dovrà gestire al meglio in vista della partita con il Perugia in programma sabato sera, si riflettori. L’ex allenatore e giocatore del Perugia è alla guida dell’Arezzo dapartite: per lui un bilancio di quattro vittorie e quattro sconfitte. Nelle quattro sfide casalinghe ha fino ad ora collezionato due successi (con Milan Futuro e Sestri Levante) e due sconfitte (con Torres e Carpi). Per il diesse dell’Arezzo(anche lui ex grifone), il bilancio con l’allenatore marchigiano è positivo. "Direi ottimale. Dal mio punto di vista, escludendo le sconfitte con Ternana e Torres che considero di ambientamento, boccio solo la prestazione di Ascoli.