Lavoro, firmato il protocollo 'Marche Sicure'

La Regione Marche, l’INAIL e l’ANMIL hanno siglato un importanted’intesa per promuovere la cultura della sicurezza non solo sulma in tutti gli ambiti della vita quotidiana. L’obiettivo è chiaro: garantire a tutti i cittadini migliori condizioni di vita,e salute attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione.Alla firma hanno partecipato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore regionale alStefano Aguzzi, il direttore nazionale INAIL Marcello Fiori e regionale Piero Iacono, di presidente nazionale ANMIL Antonio Di Bella, il presidente regionale, Stefania Benedetti, e il presidente di ANMIL PRO (Cooperativa di promozione umana e di integrazione sociale di persone svantaggiate), Marcello Luciani. Ilsarà valido fino al 31 dicembre 2028.