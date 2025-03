Lavoro | cresce l’occupazione femminile ma restano le disparità economiche

Leggi su Ildenaro.it

in Italia mostra progressi, ma con contratti più flessibili rispetto agli uomini. Sono stati introdotti interventi normativi per favorire l’accesso delle donne al, ma resta fondamentale semplificare l’uso di strumenti finanziari e promuovere l’alfabetizzazione economica di genere. L’educazione finanziaria è cruciale non solo per l’inserimento lavorativo, ma anche per prevenire la violenza economica. Molte donne evitano la finanza per timore di non essere competenti, un pregiudizio da superare attraverso formazione e maggiore inclusione economica”. Lo ha dichiarato Martina Semenzato, deputata di Noi Moderati e presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femmicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, intervenuta nel corso del Cnpr forum “Educazione finanziaria: una sfida sociale ed economica”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.