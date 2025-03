Baritoday.it - Lavori sull'A14 Bologna-Taranto, chiusure notturne per le stazioni di Gioia del Colle e Acquaviva

Leggi su Baritoday.it

a A14, per consentiredi sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 31 marzo fino alle 6 del giorno successivo, sarà chiusa la stazione didel, in entrata in entrambe le direzioni versoe Bari. In alternativa, autostrade.it.