Lavori stazione Pigneto, modifiche viabilità dal 31 marzo

Al via una nuova fase deiper la realizzazione della fermata ferroviaria.Da lunedì 31, sulla circonvallazione Casilina Ovest, sarà chiusa la carreggiata tra via Prenestina e via Casilina. Sulla circonvallazione Casilina Est, invece, la carreggiata sarà parzialmente interdetta e la fermata bus n. 82698 “/metro C” verrà riposizionata.Venerdì 4 aprile inizierà la demolizione del cavalcavia di via del, che resterà accessibile ai pedoni fino alle ore 14 di giovedì 3 aprile.Il passaggio pedonale tra la circonvallazione Casilina Est e Ovest sarà ripristinato il 7 aprile, mentre i bus torneranno a transitare sulla circonvallazione Casilina Est da martedì 8 aprile.Icomporteranno la chiusura della carreggiata tra via dele via De Magistris, con deviazioni per le linee bus 105, MC e N11.