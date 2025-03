Spazionapoli.it - Lavezzi emozionato dopo il ritorno al Maradona: il post fa impazzire i tifosi

Ezequielha pubblicato unsul proprio account Instagram, in cui ha raccontato le emozioni provateessere tornato alnella serata di ieriSono bastati pochi istanti per far ritornare una magia che non è mai svanita.è tornato nel suo stadio, quello che una volta era il San Paolo e che poi si è trasformato nel. Lui, che è stato il primo argentino nell’era De Laurentiis a far, potendo ricordare Diego. Osannato da un intero popolo, nella serata di ieri si è ripreso l’abbraccio del suo pubblico.Per chi è nato a cavallo tra la fine degli anni ’90 e i primissimi anni 2000, il Pocho ha segnato una generazione di appassionati partenopei e non solo. Estro, fantasia, spericolatezza, con quel sorriso di chi si è trasformato in uno scugnizzo negli anni napoletani.