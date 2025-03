Iodonna.it - L'attrice spagnola, nata il 31 marzo 1972, è stata travolta dallo scandalo e dall’irruenza del suo segno

Leggi su Iodonna.it

L’Ariete ha una forza tale che, a volte, rischia di essere travolto dalla sua stessa irruenza. Così è successo a Karla Sofía Gascón,passata dall’euforia di essere la prima donna transgender nomiall’Oscar all’onta a causa di suoi vecchi tweet razzisti riesumati come beffa del destino nel pieno della campagna del film di cui è protagonista, Emilia Pérez. Cannes, Karla Sofía Gascón vince come miglior: «Dedico il premio a tutte le persone trans» X Leggi anche › Karla Sofia Gascon, chi è la prima donna transgender candidata agli Oscar E l’Ariete, con l’aggiunta di Mercurio, pianeta della comunicazione neldi Fuoco, è noto per non riuscire a trattenere la parola di troppo.